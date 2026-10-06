Bacău: Furnizarea apei, oprită miercuri, în mai multe blocuri de pe străzile Unirii și 9 Mai

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 11:35

Compania Regională de Apă Bacău anunță sistarea furnizării apei potabile miercuri, 7 octombrie 2026, între orele 08:00 și 16:00, pentru consumatorii din mai multe blocuri de pe străzile Unirii și 9 Mai.

Ana Ilie, de la Radio România Bacău: Oprirea serviciului este determinată de efectuarea unor lucrări de interconectare și relocare a rețelelor de distribuție a apei potabile din zona parcării 9 Mai, solicitate de firma executantă a obiectivului de investiții privind resistematizarea perimetrului strada 9 Mai – strada Unirii. Măsura îi va afecta direct pe locatarii imobilelor situate pe strada Unirii, la blocurile numerele 11 până la 15, precum și pe cei de pe strada 9 Mai, la blocurile numerele 78 până la 80. Pentru a preveni disconfortul creat de lipsa apei, operatorul regional le recomandă utilizatorilor vizați să își asigure rezerve suficiente de apă pentru consum și uz casnic pe durata celor opt ore de intervenție. Totodată, reprezentanții companiei avertizează că, la reluarea furnizării prin rețea, la robinete pot apărea temporar fenomene de turbiditate sau apă murdară.

Compania Regională de Apă Bacău