(AUDIO) Zi liberă pentru elevii din municipiul Iași, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
13 octombrie 2026, 17:54
Elevii din municipiul Iași vor avea mâine, 14 octombrie, o zi liberă, după ce Inspectoratul Școlar Județean a decis suspendarea cursurilor.
Decizia a fost motivată de oprirea traficului rutier în zona centrală a Iașiului, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Cursurile vor fi recuperate la o dată ulterioară, a precizat inspectorul școlar general al ISJ Iași, Rodica Leontieș.
(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)