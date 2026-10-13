(AUDIO) Zi liberă pentru elevii din municipiul Iași, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Elevii din municipiul Iași vor avea mâine, 14 octombrie, o zi liberă, după ce Inspectoratul Școlar Județean a decis suspendarea cursurilor.

Decizia a fost motivată de oprirea traficului rutier în zona centrală a Iașiului, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cursurile vor fi recuperate la o dată ulterioară, a precizat inspectorul școlar general al ISJ Iași, Rodica Leontieș.