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(AUDIO) Zi liberă pentru elevii din municipiul Iași, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

(AUDIO) Zi liberă pentru elevii din municipiul Iași, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
13 octombrie 2026, 17:54

Elevii din municipiul Iași vor avea mâine, 14 octombrie, o zi liberă, după ce Inspectoratul Școlar Județean a decis suspendarea cursurilor.

Decizia a fost motivată de oprirea traficului rutier în zona centrală a Iașiului, cu ocazia Liturghiei prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cursurile vor fi recuperate la o dată ulterioară, a precizat inspectorul școlar general al ISJ Iași, Rodica Leontieș.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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