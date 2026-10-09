(AUDIO) Sute de credincioși continuă să sosească la Iași, pentru pelerinajul prilejuit de Hramul Sf. Parascheva

Este a doua zi de pelerinaj la Iași!

Peste 35 de mii de credincioşi s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, de ieri dimineață, când a început, oficial, manifestarea religioasă de la Iași.

În prezent, 6 mii de persoane sunt la rând, iar timpul de așteptare este de aproximativ șapte ore.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei:

Au fost și persoane care au necesitat îngrijiri medicale, fiind vorba despre 154 de cazuri, dintre care zece au avut nevoie de internare.

În contextul numărului mare de pelerini care urmează să sosească la Iași, Gruparea de Jandarmi Mobilă de la Bacău va fi sprijinită, începând din această seară, și de cea de la Brașov.

Efectivele vor fi suplimentate și cu elevi de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni, aflați în practică, a declarat generalul de brigadă, colonelul Constantin Mătăsaru:

(Radio Iași, Constantin Mihai)