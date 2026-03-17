(AUDIO) Simularea la Matematică: elevii din Iași, împărțiți în privința dificultății

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 12:22

Astăzi a avut loc proba la Matematică din cadrul Simulării Evaluării Naționale.

Elevii din Iași au părerile împărțite privitor la dificultatea subiectelor. Unii au spus că li s-au părut mai ușoare decât cele de la testarea județeană din decembrie, altora li s-au părut dificile:

”Vox 1: Ele au fost ușoare. Eu cred că l-am făcut corect pe toate, iar la subiectul 3 surprinzător am scris mult mai mult decât la simularea trecută.

Reporter: Față de simularea trecută, cea județeană, cum ți s-a părut asta națională?

Vox 1: Mai ușoare. Sper că iau peste 8,50, așa estimez.

Reporter: Ce ți-a pus dificultăți? Ce ți s-a părut mai greu?

Vox 1: La subiectul 3, în general, geometria a fost ok. Chiar am știut să scriu față de cealaltă simulare.

Vox 2: A fost mediu, comparabil cu ce m-a avut în decembrie. A fost foarte mult de scris, dar mi se pare că m-am descurcat destul de bine.

Reporter: Ce ți-a pus dificultăți? Care subiect?

Vox 2: 6. Am ajuns la rezultatul final și mi-am dat seama că este complet diferit cu ce îmi cerea acolo și am reluat, am refăcut și eram și în criză de timp, mai aveam 10 minute, dar am reușit să ajung până la final.

Reporter: Ce notă crezi că iei?

Vox 2: Mai multe 9.

Reporter: Față de română, cum ți s-au părut subiectele?

Vox 2: Un pic mai dificile.

Vox 3: La subiectul 1 și 2 nu au părut foarte grele. La subiectul 3 erau niște probleme, la subpunctul B și exercițiul 6 a fost mai greu decât mă așteptam și nu prea am știut acolo, la geometrie.

Reporter: A fost mai greu decât la simularea anterioară din decembrie?

Vox 3: Da, da, și la simularea anterioară, subiectul 3, exercițiul 6 a fost și el mai greu decât mă așteptam.

Reporter: Ce notă sper să iei?

Vox 3: Mai mult de 8, 50, dar nu sunt sigur.”