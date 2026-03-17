(AUDIO) Simularea la Matematică: elevii din Iași, împărțiți în privința dificultății

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 12:22

Astăzi a avut loc proba la Matematică din cadrul Simulării Evaluării Naționale.

Elevii din Iași au părerile împărțite privitor la dificultatea subiectelor. Unii au spus că li s-au părut mai ușoare decât cele de la testarea județeană din decembrie, altora li s-au părut dificile:

”Vox 1: Ele au fost ușoare. Eu cred că l-am făcut corect pe toate, iar la subiectul 3 surprinzător am scris mult mai mult decât la simularea trecută.

Reporter: Față de simularea trecută, cea județeană, cum ți s-a părut asta națională?

Vox 1: Mai ușoare. Sper că iau peste 8,50, așa estimez.

Reporter: Ce ți-a pus dificultăți? Ce ți s-a părut mai greu?

Vox 1: La subiectul 3, în general, geometria a fost ok. Chiar am știut să scriu față de cealaltă simulare.

Vox 2: A fost mediu, comparabil cu ce m-a avut în decembrie. A fost foarte mult de scris, dar mi se pare că m-am descurcat destul de bine.

Reporter: Ce ți-a pus dificultăți? Care subiect?

Vox 2: 6. Am ajuns la rezultatul final și mi-am dat seama că este complet diferit cu ce îmi cerea acolo și am reluat, am refăcut și eram și în criză de timp, mai aveam 10 minute, dar am reușit să ajung până la final.

Reporter: Ce notă crezi că iei?

Vox 2: Mai multe 9.

Reporter: Față de română, cum ți s-au părut subiectele?

Vox 2: Un pic mai dificile.

Vox 3: La subiectul 1 și 2 nu au părut foarte grele. La subiectul 3 erau niște probleme, la subpunctul B și exercițiul 6 a fost mai greu decât mă așteptam și nu prea am știut acolo, la geometrie.

Reporter: A fost mai greu decât la simularea anterioară din decembrie?

Vox 3: Da, da, și la simularea anterioară, subiectul 3, exercițiul 6 a fost și el mai greu decât mă așteptam.

Reporter: Ce notă sper să iei?

Vox 3: Mai mult de 8, 50, dar nu sunt sigur.”

Reamintim că simularea Evaluării Naționale nu s-a desfășurat însă în toate unitățile de învățământ din țară. Profesori din 104 școli au ales să nu participe la testare, în semn de protest față de măsurile de austeritate din educație.

La Iași, doar două unități de învățământ nu au organizat simularea.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
Prim plan marți, 17 martie 2026, 10:11

METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
Parlament – buget2026/Dezbateri cu ordonatorii de credite în comisiile de buget-finanţe
Prim plan marți, 17 martie 2026, 09:26

Parlament – buget2026/Dezbateri cu ordonatorii de credite în comisiile de buget-finanţe

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 intră marţi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat,...

Parlament – buget2026/Dezbateri cu ordonatorii de credite în comisiile de buget-finanţe
Război în Ucraina/MApN: Atac cu drone la graniţa cu România; elemente de vehicul aerian, căzute în zona localităţii Plauru
Prim plan marți, 17 martie 2026, 07:13

Război în Ucraina/MApN: Atac cu drone la graniţa cu România; elemente de vehicul aerian, căzute în zona localităţii Plauru

Forţele ruse au executat marţi dimineaţă o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în...

Război în Ucraina/MApN: Atac cu drone la graniţa cu România; elemente de vehicul aerian, căzute în zona localităţii Plauru
Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă cu proba scrisă la matematică
Prim plan marți, 17 martie 2026, 06:46

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă cu proba scrisă la matematică

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă astăzi cu proba scrisă la matematică. Examenul nu se va susţine în...

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă cu proba scrisă la matematică
Prim plan marți, 17 martie 2026, 06:11

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat, luni, aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune, în forma primită de la...

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune
Prim plan marți, 17 martie 2026, 06:00

La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a identificat cinci funcționari de la Iași ai FISC-ului care colaborau cu firme pe...

La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:48

ANM anunță temperaturi maxime de până la 17 grade și probabilitate de precipitații în perioada 16–29 martie

Valorile termice maxime vor avea oscilaţii uşoare în perioada 16 – 29 martie, la nivel naţional, iar mercurul din termometre va ajunge la...

ANM anunță temperaturi maxime de până la 17 grade și probabilitate de precipitații în perioada 16–29 martie
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:38

Nicuşor Dan: OMV Petrom va sprijini guvernul pentru a reduce presiunea asupra preturilor la energie

Concernul energetic OMV Petrom va colabora cu guvernul astfel încât România să depăşească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra...

Nicuşor Dan: OMV Petrom va sprijini guvernul pentru a reduce presiunea asupra preturilor la energie