(AUDIO) Ședințe gratuite pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională, organizate de Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 09:56

Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași organizează, începând cu 24 aprilie, ședințe gratuite de pregătire pentru Evaluarea Națională. Programul este destinat atât elevilor liceului, cât și celor proveniți din alte unități de învățământ din județul Iași.

Cursurile vor avea loc săptămânal, la Limba și literatura română sâmbăta, între orele 11:00 și 13:00, iar la matematică vinerea, între 15:00 și 17:00, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, directorul Liceului Teoretic ”Ion Neculce” din Iași, Marilena Bârsan: ”De altfel, și anul trecut am avut primele sesiuni în care am avut grupe de copii provenind din diferite zone ale Iașului, dar și dinafara Iașului. În acest moment, pentru acest an școlar, avem în jur de 20 de copii înscriși pentru aceste sesiuni. La fel, aceștia provin din diferite unități școlare ale Iașului, iar cursurile sunt susținute de profesori ai școlii. Sesiunile vor fi și online. De altfel, cine dorește să urmărească, poate urmări canalul școlii, unde vor fi aceste sesiuni transmise online.”

Organizatorii își propun formarea unor grupe restrânse, între 15 și 20 de participanți, pentru a permite o pregătire cât mai eficientă și personalizată. În cazul în care numărul solicitărilor va crește, există posibilitatea constituirii a două grupe.

Înscrierile se pot face pe site-ul Liceului ”Ion Neculce” din Iași, până pe 17 aprilie.

Radio Iași/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro