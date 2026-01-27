(AUDIO) Restanțe la decontul navetei pentru profesorii din mai multe comune ieșene

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 07:25

Aproximativ 100 de profesori din cinci comune ale județului Iași nu și-au primit banii pentru decontul navetei, situația persistând de luni bune în mai multe localități.

Potrivit președintelui Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, Laviniu Lăcustă, este vorba despre comunele Țibana, Schitu Duca, Cozmești, Ungheni și Moțca.

În unele cazuri, restanțele ajung la aproximativ un an.

Primarii invocă lipsa banilor, cauzată de reducerea fondurilor primite de la Guvern.

Laviniu Lăcustă a declarat că sindicatul va apela la justiție pentru recuperarea sumelor: ”Toate aceste comune invocă lipsa fondurilor, dar consta, de exemplu, în cazul cel puțin a uneia, și mă refer aici la primăria din Țibana, că cel puțin din analiza pe care am făcut-o noi se pare că acolo nu vorbim doar de o lipsă de fonduri, ci o vorbim și de o rea credință. La fel ni s-a spus că trebuie să vedem, pentru că nu au mai avut fonduri de la Guvern, în special pe finalul anului 2025, n-a mai venit acea rectificare în suma pe care o așteptau domnii primari, la fel s-a întâmplat și în Ungheni, tot pe acei bani mizau și ei, noi vom acționa în instanță, pentru că vorbim și de restante, și îmi vine foarte greu să cred că UAT-urile respective vor avea forța financiară de a plăti și restantele din anul 2025.”

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, susține că, în medie, un profesor ar trebui să primească lunar între 400 și 1.100 de lei pentru navetă, în funcție de distanță.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

