(AUDIO) Regulament nou la transportul public din Bârlad: sancțiuni mai dure pentru călători

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 10:46

Consiliul Local Bârlad a aprobat un nou regulament pentru transportul public în comun, care prevede amenzi pentru diverse abateri comise de călători.

Sancțiunile variază între 100 și două mii 500 de lei, și se aplică pentru lipsa biletului sau nevalidarea acestuia, dar și pentru persoanele care deterioriează mijloacele de transport în comun.

Directorul Companiei de Utilități Publice, Adrian Bobeică, a precizat că societatea a înregistrat prejudicii importante în urma călătorilor care nu achiziționau bilete sau abonamente:

Conducerea societății de transport a explicat că măsurile sunt necesare în contextul în care, din acest an, compania nu va mai primi subvenții de la bugetul local.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)