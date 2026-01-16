Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Peste 50% din disponibilizările din județul Iași au provenit, în 2025, din domeniul IT

(AUDIO) Peste 50% din disponibilizările din județul Iași au provenit, în 2025, din domeniul IT

16 ianuarie 2026, 17:33

La nivelul județului Iași, anul 2025 a adus aproximativ 900 de notificări de disponibilizări colective, o creștere ușoară față de 2024, când au fost în jur de 790 de persoane afectate, a declarat, în emisiunea Dezbaterea Zilei, directorul executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Iași, Gabriela Vasilache.

Peste 50% dintre disponibilizările din 2025 au provenit din domeniul IT, unde numai o firmă din Iași a anunțat 455 de posturi desființate, a mai spus Gabriela Vasilache:

Pentru acest an, angajatorii au anunțat deja 160 de intenții de disponibilizare, doar în luna ianuarie, în special din industria auto și a componentelor auto, a mai declarat directorul executiv al AJOFM Iași, Gabriela Vasilache:

În paralel, pe piața muncii există oportunități de angajare: AJOFM Iași are disponibile, doar în luna ianuarie, 776 de locuri de muncă.

Dintre acestea, 163 sunt pentru studii superioare, iar 613 pentru studii medii, cele mai multe în servicii și comerț, urmate de construcții, industrie și confecții.

(Radio Iași/Andreea Daraban)

Etichete:
Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi, în şomaj tehnic
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 16:48

Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi, în şomaj tehnic

Peste trei mii de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar un coleg a intrat în...

Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi, în şomaj tehnic
(AUDIO) Bolojan: Lucrările la cele două capete din A7 și A8 trebuie să înceapă până cel târziu anul viitor
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 15:37

(AUDIO) Bolojan: Lucrările la cele două capete din A7 și A8 trebuie să înceapă până cel târziu anul viitor

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostrăzi din Moldova – Iaşi – Ungheni...

(AUDIO) Bolojan: Lucrările la cele două capete din A7 și A8 trebuie să înceapă până cel târziu anul viitor
CAB amână o decizie pe cererea de suspendare din funcţie a doi judecători de la CCR
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 14:52

CAB amână o decizie pe cererea de suspendare din funcţie a doi judecători de la CCR

Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri, pentru data de 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea...

CAB amână o decizie pe cererea de suspendare din funcţie a doi judecători de la CCR
SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 14:43

SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori

Femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un poliţist de imigraţie prezenta patru răni produse cu armă de...

SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 12:48

Atenționare pentru Moldova: Ger și vreme deosebit de rece, cu ghețuș și intensificări ale vântului

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Atenționare pentru Moldova: Ger și vreme deosebit de rece, cu ghețuș și intensificări ale vântului
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 12:30

Andrei Gologan deschide stagiunea Gaudium Animae cu recitalul de pian „O antologie a iubirii”, pe 19 ianuarie, la Biblioteca Centrală Universitare „Mihai Eminescu”, Iași

Pianistul Andrei Gologan prezintă „O antologie a iubirii”, în deschiderea stagiunii Fundației Culturale Gaudium Animae. Recital extraordinar...

Andrei Gologan deschide stagiunea Gaudium Animae cu recitalul de pian „O antologie a iubirii”, pe 19 ianuarie, la Biblioteca Centrală Universitare „Mihai Eminescu”, Iași
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 12:18

Curtea Constituţională amână încă o dată pronunţarea în cazul sesizării privind pensiile magistraţilor

Curtea Constituţională amână încă o dată pronunţarea în cazul sesizării privind pensiile magistraţilor. Noul termen a fost stabilit...

Curtea Constituţională amână încă o dată pronunţarea în cazul sesizării privind pensiile magistraţilor
Prim plan vineri, 16 ianuarie 2026, 12:00

(VIDEO) Acordul UE–Mercosur -interviu cu rectorul UAIC Iași, prof. dr. Liviu-George Maha

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să semneze sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb...

(VIDEO) Acordul UE–Mercosur -interviu cu rectorul UAIC Iași, prof. dr. Liviu-George Maha