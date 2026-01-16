(AUDIO) Peste 50% din disponibilizările din județul Iași au provenit, în 2025, din domeniul IT

La nivelul județului Iași, anul 2025 a adus aproximativ 900 de notificări de disponibilizări colective, o creștere ușoară față de 2024, când au fost în jur de 790 de persoane afectate, a declarat, în emisiunea Dezbaterea Zilei, directorul executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Iași, Gabriela Vasilache.

Peste 50% dintre disponibilizările din 2025 au provenit din domeniul IT, unde numai o firmă din Iași a anunțat 455 de posturi desființate, a mai spus Gabriela Vasilache:

Pentru acest an, angajatorii au anunțat deja 160 de intenții de disponibilizare, doar în luna ianuarie, în special din industria auto și a componentelor auto, a mai declarat directorul executiv al AJOFM Iași, Gabriela Vasilache:

În paralel, pe piața muncii există oportunități de angajare: AJOFM Iași are disponibile, doar în luna ianuarie, 776 de locuri de muncă.

Dintre acestea, 163 sunt pentru studii superioare, iar 613 pentru studii medii, cele mai multe în servicii și comerț, urmate de construcții, industrie și confecții.

(Radio Iași/Andreea Daraban)