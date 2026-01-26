(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 09:35

Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași este singura instituție de învățământ publică din județ, precum și una dintre cele două din Moldova, care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației.

Programul, la care mai participă alte 26 de unități școlare din țară, presupune testarea, timp de minimum cinci ani, a unor modele curriculare mai flexibile, centrate pe elev, cu autonomie curriculară sporită și deschidere către parteneriate externe.

La Liceul „Ion Neculce” din Iași, pilotarea va fi aplicată pe filiera umană. Conducerea instituției propune o arhitectură curriculară bazată pe module, care să alterneze disciplinele de trunchi comun cu opționale transdisciplinare, a declarat în emisiunea Starea Educației, directorul Marilena Bârsan: ”Este foarte important pentru noi ca elevul să înțeleagă că, de fapt, realitatea este pluridimensională și că poate fi abordată din perspectiva tuturor disciplinelor pe care le studiază la clasă. Ne-am gândit să abordăm din perspectivă modulară acest lucru și, cel mai probabil, vom avea module în care vom face disciplinele de trunchi comun și module în care vor fi abordate, să spunem, anumite opționale transcurricular și cred că vom aplica această alternanță tocmai pentru ca elevii să poată decela între ceea ce presupune abordarea din anumite puncte de vedere și ceea ce presupune abordarea pluridisciplinară.”

De asemenea, elevii vor beneficia de stagii de practică și internship-uri, inclusiv prin mentorat între colegi și, din clasele mari, prin parteneriate cu instituții externe. Lista finală a liceelor care vor deveni oficial școli pilot pentru planurile cadru alternative va fi aprobată până pe 15 martie 2026.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)