Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: Pilotul avionului prăbușit astăzi în apropierea unei unități militare, în stare critică

Publicat de letitia, 27 septembrie 2025, 19:27

Cele două persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni, care s-a prăbuşit, astăzi, în apropierea unei unităţi militare din municipiul Iaşi, au fost transportate în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Spiridon”.

Coordonatoarea UPU-SMURD Iaşi, prof. dr. Diana Cimpoeşu, a declarat că una dintre victime, un bărbat de 55 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu pierderea stării de conştienţă; are arsuri de gradul III-IV la nivelul membrelor inferioare şi de gradul II-III la nivelul abdomenului şi toracelui inferior. Stare lui este critică.

Cea de-a doua victimă, un bărbat 51 de ani, are contuzie toraco-abdominală.

În momentul prăbușirii aparatului de zbor, s-a produs o explozie.

Diana Cimpoeșu:

 

„Au intervenit acolo echipaje de la SMURD și ambulanță pentru salvarea celor doi bărbați care se aflau în acest avion, prăbușit cam de la 150 de metri și cu explozie în momentul aterizării la sol. Amândoi sunt în Unitatea Primiri-Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon”. Pilotul, cu experiență, un bărbat de 53 de ani, este în stare critică, având arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală, ceea ce înseamnă jumătatea inferioară a toracelui, abdomen, membre inferioare bilateral, arsuri severe care au determinat stare de șoc și pacientul a fost intubat, ventilat mecanic, cu anestezie generală. În continuare, chirurgia plastică împreună cu ortopedia vor decide conduita terapeutică, stărea lui fiind una critică și necesitând îngrijiri de tip terapie intensivă și multe intervenții chirurgicale de specialitate. Cel de-al doilea este cu contuzie toraco-abdominală, este conștient, cooperant, nu s-au identificat clinic fracturi, efectuează computer tomograf și mai departe va fi supravegheat în Unitatea Primiri-Urgențe. Nu am identificat  vreo  leziune care aibă nevoie de intervenție chirurgicală, se va urmări în următoarele ore și sperăm să aibă o evoluție favorabilă.”

(Radio Iași, FOTO: Radio Iași)

