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(AUDIO) Iași: Măsuri suplimentare de securitate la Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Parascheva

(AUDIO) Iași: Măsuri suplimentare de securitate la Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Parascheva

Publicat de Jasmina Percic, 8 octombrie 2026, 14:53

Măsurile de securitate în cadrul Pelerinajului la Sfânta Parascheva din Iași, care a început astăzi, sunt asigurate de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău.

Comandantul grupării, colonelul Adrian-Constantin Mătăsaru, a anunțat că anul acesta, pentru monitorizarea cozii de pelerini, va fi folosită o dronă oferită de Inspectoratul Teritorial Poliția de Frontieră Iași, iar de mâine vor veni în ajutor și jandarmii mobili din Brașov.

La momentul dat 9 mii de persoane așteaptă la coadă, iar 10 mii dintre pelerini s-au închinat deja la racla cu sfintele moaște.

(Radio Iași, Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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