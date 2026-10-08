(AUDIO) Iaşi: Europarlamentarul Rareş Bogdan, audiat la DNA în dosarul Bogos

Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat, astăzi, la sediul DNA Iași, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos.

La plecarea din sediul DNA, europarlamentarul liberal a declarat că a fost menționat în dosar și că a oferit detalii despre discuțiile pe care le-a avut cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea:

Dosarul instrumentat de DNA Iași vizează presupuse intervenții ale omului de afaceri vasluian pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, după amenda dată acestuia în urma controalelor efectuate de instituție.

În fermele de păsări pe care le administra, au fost identificate focare de Salmonella – exemplarele bolnave nu au fost sacrificate și chiar le-ar fi comercializat.

El este cercetat de DNA pentru instigare la șantaj și complicitate la cumpărare de influență.

Reamintim că în acest dosar a fost audiat și premierul interimar Ilie Bolojan, care nu a fost pus sub acuzare.

De asemenea, Mihai Barbu și-a prezentat demisia din funcția de președinte al filialei județene a PNL Vaslui, fiind cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.

Totodată, Cristina Trăilă s-a suspendat din funcția de secretarr general adjunct al Guvernului, fiind cercetată pentru complicitate la folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.

(Radio Iași, Constantin Mihai)