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(AUDIO) Iaşi: Europarlamentarul Rareş Bogdan, audiat la DNA în dosarul Bogos

(AUDIO) Iaşi: Europarlamentarul Rareş Bogdan, audiat la DNA în dosarul Bogos
8 octombrie 2026, 16:21

Europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat, astăzi, la sediul DNA Iași, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos.
La plecarea din sediul DNA, europarlamentarul liberal a declarat că a fost menționat în dosar și că a oferit detalii despre discuțiile pe care le-a avut cu directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea:
Dosarul instrumentat de DNA Iași vizează presupuse intervenții ale omului de afaceri vasluian pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, după amenda dată acestuia în urma controalelor efectuate de instituție.
În fermele de păsări pe care le administra, au fost identificate focare de Salmonella –  exemplarele bolnave nu au fost sacrificate și chiar le-ar fi comercializat.
El este cercetat de DNA pentru instigare la șantaj și complicitate la cumpărare de influență.
Reamintim că în acest dosar a fost audiat și premierul interimar Ilie Bolojan, care nu a fost pus sub acuzare.
De asemenea, Mihai Barbu și-a prezentat demisia din funcția de președinte al filialei județene a PNL Vaslui, fiind cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.
Totodată, Cristina Trăilă s-a suspendat din funcția de secretarr general adjunct al Guvernului, fiind cercetată pentru complicitate la folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.
(Radio Iași, Constantin Mihai)
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