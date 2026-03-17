(AUDIO/FOTO) A fost inaugurat noul sediu al Judecătoriei Răducăneni, jud. Iași

Prima pagină » Știri » Regional

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 12:56

Astăzi a fost inaugurat noul sediu al Judecătoriei Răducăneni, din județul Iași, după un amplu proces de consolidare, început în 2021.

Prezent la eveniment, secretarul general din Ministerul Justiției, Claudiu Teodorescu, a declarat că, tot în acest an, vor fi deschise, în urma reabilitării, și sediile Judecătoriilor din Târgu Neamț și Vaslui, după cele din Hârlău și Răducăneni: ”Investițiile în aceste obiective de instanțe de judecate mai mici sunt foarte importante pentru că în general colegii tineri care sunt repartizați în instanțele mici doresc să meargă către instanțele mari și să promoveze cât mai repede. Acest obiectiv de investiție a fost undeva în jur de 8 milioane de lei. Investițiile sunt realizate din bugetul Ministerului Justiției, din bugetul multianual. În câteva luni de zile, cred că undeva la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai o să avem finalizate și lucrările la Judecătoria Târgu Neamț, cum de altfel după mult timp o să redăm clădirea Judecătoriei Vasui, monument istoric care a fost reabilitat, o muncă mai asiduă, dar cred că undeva la sfârșitul lunii iunie, început de iulie o să o avem și pe aceasta finalizată.”

Președinta Tribunalului Iași, Oana Monica Dămian, a declarat că, în momentul de față, Judecătoria Răducăneni funcționează cu cinci posturi de judecători, toate ocupate.

La Tribunalul Iași însă, deși sunt 61 de posturi de judecători în organigramă, doar 44 sunt ocupate: ”În cursul anului trecut, din 5 judecători, pe o perioadă de 2-3 luni de zile, au funcționat doar 2. Ceea ce a fost foarte greu pentru ei, dar la acest moment, Judecătoria Răducăneni este o instanță care se bucură de o schemă completă, 5 din 5. Nu același lucru putem spune despre tribunal. În continuare, Tribunalul Iași suferă din această cauză, pentru că din 61 de posturi pe schemă, suntem doar 44.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
marți, 17 martie 2026, 10:11

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

