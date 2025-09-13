Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Consilier de stat pe probleme de educație: Rețeaua școlară din România trebuie regândită

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 12:27

Viitorul consilier de stat pe probleme de educație de la cancelaria premierului, Luciana Antoci, a precizat, într-o conferință de presă ținută la Iași, că în sistemul educațional din România trebuie introduse standarde unice de evaluare.

Luciana Antoci a adăugat că trebuie măsurată performanța fiecărui profesor dar și nivelul de pregătire al fiecărui elev.

Consilierul de stat a mai spus că legile din domeniu trebuie adaptate, iar deciziile – flexibilizate: ”Din punctul meu de vedere, până când nu vom avea standarde unice de notare, criterii de performanță pentru instituțiile de învățământ, pentru profesori și pentru elevi, nu vom avea un sistem de educație așezat. E nevoie să măsurăm nivelul de pregătire al elevilor, dar și capacitatea profesorilor de a aduce performanță și aici trebuie să fac o paranteză. Performanța trebuie redefinită în sistemul de educație. Nu ne referim doar la segmentul elevilor care sunt olimpici sau al celor care obțin note între 9 și 10 când vorbim despre performanță. Performanța înseamnă creștere în învățare, plus valoare în nivelul de pregătire al elevilor și cred că marea masă a elevilor din școlile din România au nevoie de sprijin pe acest segment.”

Întreaga rețea școlară din România trebuie regândită. Scăderea accentuată a natalității determină imposibilitatea desfășurării unui sistem de învățământ simultan, a declarat, la Iași, consilierul de stat pe probleme de educație de la cancelaria primului ministru, Luciana Antoci.

Ea a arătat că, acum, în țara noastră, reorganizarea rețelei școlare depinde de hotărârile adoptate de Consiliile Locale.

Însă, fiecare primar dorește să aibă câte o școală în sat chiar dacă, în respectiva localitate, se nasc foarte puțini copii.

Luciana Antoci a subliniat că prioritatea o reprezintă interesul elevului și nu cel al Primarului: ”Organizarea rețelei școlare depinde pe legislația acum de decizia Consiliului Local. Cu alte cuvinte, Consiliul Local hotărăște dacă menține școli care au doar 10, 12, 20 de elevi care învață pe deasupra și în regim simultan. Și se întâmplă lucrul acesta pentru că, așa cum știți, există o percepție generală că satul care nu are școală și biserică își pierde identitatea. Oamenii insistă foarte mult să aibă școală acolo, în comunitatea lor, chiar dacă este subdezvoltată, în așa fel încât să poată merge copiii, chiar dacă se duc în regim simultan, foarte aproape de casă. Nu mai e o abordare modernă aceasta. Chiar dacă sunt, eu știu, consecințe în plan electoral pentru primarii din comunități și pentru consilierii locali, cred că prioritar într-o astfel de decizie trebuie să fie interesul elevilor.”

 

