(AUDIO) 200 de studenți de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași sunt sprijiniți de World Vision România prin programul ”Vreau la facultate” pentru a-și continua studiile

28 octombrie 2025

Organizația World Vision România extinde programul „Vreau la facultate” și îl implementează și în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul vine în sprijinul tinerilor proveniți din mediul rural, care au absolvit liceul cu sprijinul fundației și își doresc să urmeze o facultate, dar nu dispun de resurse financiare.

Prin acest program, studenții beneficiază de burse lunare de 870 de lei, mentorat, consiliere și sprijin educațional pe tot parcursul anului universitar. Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România: ”Ceea ce dorim este, practic, să ieșim din acea vulnerabilitate majoră a României, care are doar 8 din 100 de copii care merg din rural la facultate și din aceștia reușesc să termină facultatea, doar 2 din 8, practic. Astea sunt motivele care ne-au determinat să mergem mai departe cu copiii noștri care vin din programul ”Vreau în clasa a IX-a” și care doresc să meargă la facultate, au capacitatea educațională și intelectuală de a o face, dar nu au resursele materiale.”

În prezent, aproximativ 200 de studenți sunt înscriși în program la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. World Vision România derulează programul „Vreau la facultate” și în parteneriat cu alte universități din țară, după cum ne-a mai informat colega noastră, Andreea Daraban.

