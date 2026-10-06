(AUDIO) 100 de apartamente noi, pregătite pentru repartizare în Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2026, 10:30

O sută de apartamente noi sunt gata pentru a fi repartizate unor familii și persoane care au nevoie de o locuință, în Vaslui.

Vor fi luate în calcul situația familiei, veniturile, condițiile de locuire, starea de sănătate și vechimea cererii.

Corespondent Vasile Geles: Nu va fi o repartizare făcută la întâmplare, locuințele sunt destinate în primul rând celor care se confruntă cu probleme sociale sau locative, familiile monoparentale, tinerii proveniți din sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități sau cele care riscă să-și piardă locuința. Important de știut, apartamentele nu vor fi vândute, ele rămân în proprietatea Primăriei Vaslui, iar beneficiarii vor plăti chirie și utilități. Contractul va fi încheiat pentru un an și poate fi prelungit, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege. Consiliul Local trebuie să aprobe regulamentul, apoi se vor putea depune și verifica dosarele. Cele 100 de locuințe de pe strada Ceramica sunt, așadar, gata.

(Radio Iași/ Vasile Gele/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)