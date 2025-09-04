Arta interbelică românească ajunge la Iași: o expoziție-eveniment la Galeria ArtEast

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 13:16

În perioada 6-7 septembrie 2025, Iașul devine centrul artei interbelice românești. Galeria ArtEast (str. Păcurari, nr. 108) găzduiește o expoziție extraordinară, ce reunește toate lucrările incluse în viitoarea licitație organizată de Ans Azura.

Publicul va avea ocazia unică de a admira, într-un cadru muzeal, opere semnate de maeștri ai modernității românești – de la Ștefan Luchian, Camil Ressu, Nicolae Tonitza și Francisc Șirato, până la sculpturile lui Oscar Han sau picturile luminoase ale lui Samuel Mützner.

Expoziția, deschisă vizitatorilor sâmbătă și duminică între orele 10:00 – 20:00, propune o călătorie prin universul creativ al secolului XX, de la lirismul florilor lui Luchian la dramatismul scenelor rurale ale lui Ressu, delicatețea portretelor lui Tonitza și dialogul interior surprins de Șirato. Alături de aceștia, artiști precum Max W. Arnold, Iosif Iser, Dumitru Ghiață sau Adam Bălțatu aduc o viziune complexă asupra modernității românești, îmbinând tradiția cu inovația.

Ans Azura este o platformă digitală de licitații fondată de o echipă de specialiști din România și Orientul Mijlociu, care își propune sa redefinească modul în care arta este descoperită și colecționată. Cu misiunea de a crea punți între colecționari, instituții și public, Ans Azura aduce la Iași o selecție care ilustrează forța și actualitatea artei interbelice.

Această expoziție este nu doar o avanpremieră a licitației, ci și o invitație de a redescoperi patrimoniul cultural al unei epoci de transformare, unde mitul, tradiția și modernitatea se împletesc într-un dialog artistic de neegalat.