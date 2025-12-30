Ascultă Radio România Iași Live
A fost scos la licitație tronsonul de Autostradă Iași Nord – Golăiești – Pod Ungheni

30 decembrie 2025

Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț–Iași–Ungheni. Este vorba despre ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8, până la frontiera cu Republica Moldova.

Contractul va fi finanțat prin Programul european SAFE, iar tronsonul 4 ar urma să fie construit în proximitatea DN 24, în zona Iași până la podul peste Prut de la Ungheni.

Costul estimat ajunge la 4,7 miliarde de lei, iar durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuția lucrărilor.

Contractul prevede prioritizarea legăturii directe cu Podul peste Prut de la Ungheni.

Constructorii pot primi punctaj suplimentar dacă finalizează în 18 luni segmentul de 2,77 kilometri dintre nodul Golăiești și podul de frontieră.

Pe acest sector sunt prevăzute 14 poduri și pasaje, două tuneluri și două noduri rutiere. Anunțul de licitație va deveni vizibil în SEAP după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

