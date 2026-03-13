Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 martie 2026, 08:15

Zeci de persoane au fost rănite într-un atac cu rachetă asupra Israelului în primele ore ale zilei de vineri, au anunţat serviciile de urgenţă israeliene.

Serviciul de ambulanţă Magen David Adom (MDA) a transmis că paramedicii au tratat 58 de persoane şi le-au transportat la spitalele locale după atacul din Zarzir, lângă Nazaret.

O femeie, despre care presa israeliană a relatat că a fost rănită de schije, a necesitat îngrijiri medicale mai ample, iar alte 57 de persoane au suferit răni minore provocate de cioburi de sticlă.

Armata israeliană a precizat că membri ai Comandamentului Frontului de Acasă au fost trimişi la faţa locului. „Forţele efectuează o evaluare a situaţiei la faţa locului, în cooperare cu autorităţile de urgenţă şi salvare, pentru a securiza zona”, a transmis armata într-un comunicat. „Circumstanţele incidentului sunt în curs de analiză”, a adăugat aceasta. (Rador/ FOTO imagine AI)

