Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 14:01 / actualizat: 16 martie 2026, 15:16

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Spania miercuri şi se va întâlni cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez la Palatul Moncloa, au declarat luni pentru EFE surse guvernamentale.

După ce ministrul apărării, Margarita Robles, a anunţat săptămâna trecută că Zelenski va vizita Spania în următoarele zile, surse guvernamentale au confirmat că vizita va avea loc miercuri.

Aceasta va fi a patra vizită a liderului ucrainean în Spania de când preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Mai mult, vizita lui Zelenski în Spania va avea loc cu o zi înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, la care preşedintele ucrainean va participa.

Reuniunea va aborda, printre alte chestiuni, obstrucţionarea continuă de către Ungaria a împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, aprobat de Uniunea Europeană (UE) în decembrie anul trecut.

Zelenski a vizitat Madridul în noiembrie anul trecut, prilej cu care s-a întâlnit cu regele Felipe al VI-lea şi cu prim-ministrul Pedro Sanchez, printre alţi oficiali, şi a solicitat asistenţă pentru consolidarea apărării aeriene a ţării sale cu sisteme şi rachete.

În acest sens, el şi-a exprimat interesul pentru sistemele anti-drone şi radarele avansate ale companiei spaniole Indra, la al cărei sediu s-a întâlnit cu reprezentanţi ai 13 companii din industria de apărare. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

