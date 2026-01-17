Val de frig extrem în Moldova: temperaturi foarte scăzute și intensificări ale vântului, până la 21 ianuarie
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 12:19
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților,
intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova
Vremea va fi deosebit de rece în toată Moldova. Noaptea și dimineața va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -10 grade, iar în nordul și estul regiunii, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade. Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați
În județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui va fi ger, cu temperaturi maxime de -15…-10 grade, iar în județele Bacău și Galați vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ger
Zone afectate: Moldova
În Moldova, vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -14 și -10 grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger
Zone afectate: Moldova
Gerul va persista în județele Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Vaslui unde maximele vor fi în general de minus 12…minus 10 grade, iar în restul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între minus 9 și minus 5 grade.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ger
Zone afectate: Moldova
Vremea va fi geroasă în Moldova, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între minus 15 și minus 10 grade.