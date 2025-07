UPDATE – Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 iulie 2025, 19:20

UPDATE – Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA. Șeful ANPC nu are voie să își mai exercite funcția pe parcursul măsurii preventive.

Piedone este suspectat că ar fi anunţat conducerea unui hotel din Sinaia, înainte ca inspectorii ANPC să vină în control.

Preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a revenit marţi la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a fi audiat în dosarul în care este suspectat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.

Procurorii au descins marţi dimineaţa într-un complex turistic din Mamaia, unde era cazat Piedone. Ulterior, acesta a fost adus de procurori la domiciliul său din Bragadiru pentru percheziţii.

În paralel, anchetatorii au descins la hotelul din Sinaia, dar şi la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului.

La ieşirea din locuinţa sa din Bragadiru, Cristian Popescu Piedone a spus că procurorii nu au găsit nimic, după care a fost urcat într-o maşină şi dus la sediul DNA. A ieşit după câteva ore, dar a anunţat că se întoarce în jurul orei 17:00, pentru a participa la alte activităţi desfăşurate în dosar de procurori.

‘De când sunt preşedintele Autorităţii pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da, se vede acest lucru, nu acuz nimic, vom vedea, dar am deranjat extrem de mulţi, şi vorbesc de la corporaţii, de la multe şi multe altele pe care nu le ştiţi. N-am vrut decât să îmi fac datoria şi mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumţia mea de nevinovăţie’, a afirmat Cristian Popescu Piedone, în faţa locuinţei sale din localitatea Bragadiru. Agerpres

UPDATE – Preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că dosarul în care este acuzat că ar fi furnizat informaţii nedestinate publicităţii unui operator economic înainte să meargă în control este ‘o iluzie’, adăugând că anchetatorii nu au luat nicio măsură preventivă în ceea ce-l priveşte.

‘Acest caz, vă spun sincer, este o iluzie. Domnii procurori îşi fac datoria. E o sesizare ca toate sesizările. Nu s-a luat nicio măsură (preventivă – n.r.). Fiecare instituţie îşi face rolul ei, respectăm toate instituţiile statului. (…) Acea înregistrare s-a făcut într-un cadru privat, ca patru băieţi la un şpriţ, fără limbaj. Nu cred că cineva de aici nu a băut un şpriţ, nu a înjurat’, a spus Cristian Popescu Piedone.

Surse judiciare au precizat că acesta urmează să se întoarcă la DNA în jurul orei 17:00, pentru a participa la alte activităţi desfăşurate în dosar de procurori.

Procurorii au descins marţi dimineaţa într-un complex turistic din Mamaia, unde era cazat Piedone. Ulterior, acesta a fost adus de procurori la domiciliul său din Bragadiru, pentru percheziţii.

În paralel, anchetatorii au descins la hotelul din Sinaia, dar şi la sediul ANPC.

La ieşirea din locuinţa sa din Bragadiru, el a spus că procurorii nu au găsit nimic, după care a fost urcat într-o maşină şi dus la sediul DNA.

Anterior, acesta precizase că de când se află la şefia ANPC nu a făcut niciun trafic de influenţă şi nu a luat bani, adăugând că a deranjat ‘extrem de mulţi’ prin controalele efectuate.

Piedone a recunoscut că este prieten cu proprietarul hotelului şi este acuzat acum de DNA că ar fi purtat o discuţie cu cineva de la Hotel Internaţional din Sinaia, în care ar fi divulgat că urmează să meargă controlul acolo sau în zonă.

‘Lucrurile astea dacă s-au întâmplat (…) ar fi fost undeva în luna mai (…) când a fost comandamentul pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani şi ani de zile. Nu am avut niciun schimb de informaţii’, a spus Piedone. AGERPRES

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac în această dimineaţă mai multe percheziţii într-un dosar în care este vizat Cristian Popescu Piedone, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

El este suspectat că ar fi avertizat un operator economic din Sinaia înainte ca inspectorii ANPC să vină în control.

Piedone ar fi fost ridicat din complexul rezidenţial din Mamaia, unde era cazat, şi va fi dus la audieri la finalizarea percheziţiilor, potrivit unor surse judiciare citate de reporterul Radio România Actualităţi, Diana Surdu.

Procurorii DNA ar fi descins şi la el acasă şi la un hotel din Sinaia. (Rador/ FOTO agerpres.ro)