Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:19

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat astăzi regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism prin care consumatorii eligibili pot fi remunerați pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică.

Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide dacă este mai eficient economic să-și reducă temporar consumul și să valorifice cantitățile economisite pe piață.

ANRE explică, într-un comunicat de presă, că serviciul nu este destinat exclusiv situațiilor de criză și nu reprezintă o formă de raționalizare a consumului.

Participarea este complet voluntară, iar decizia aparține consumatorului în funcție de propriile nevoi și de condițiile economice din piață.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro