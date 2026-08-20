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Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:19

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat astăzi regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism prin care consumatorii eligibili pot fi remunerați pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică.

Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide dacă este mai eficient economic să-și reducă temporar consumul și să valorifice cantitățile economisite pe piață.

ANRE explică, într-un comunicat de presă, că serviciul nu este destinat exclusiv situațiilor de criză și nu reprezintă o formă de raționalizare a consumului.

Participarea este complet voluntară, iar decizia aparține consumatorului în funcție de propriile nevoi și de condițiile economice din piață.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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