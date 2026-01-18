Un nou mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 11:33

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit noaptea trecută mesaje RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre – transmit reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au menţionat că două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.

Ministerul menţionează că populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert la ora 01:21, iar starea de alertă a încetat la ora 01:40.

Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)