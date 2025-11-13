UE va impune taxe vamale pentru coletele mici în 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 16:31

Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit joi să aplice „cât mai curând posibil, în 2026”, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică care sosesc în blocul format din 27 de state, a declarat un purtător de cuvânt al UE, decizie care îi va afecta pe comercianţii online chinezi Shein şi Temu.

Planul iniţial al Uniunii Europene era de a elimina scutirea de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro abia în 2028. Însă miliardele de colete care sosesc în UE, în principal din China, au declanşat o reacţie negativă din partea companiilor şi au pus presiune pe politicieni să acţioneze mai rapid.(Rador/ FOTO agerpres.ro)