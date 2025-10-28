Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:24

Uniunea Europeană intenţionează să ofere linii de finanţare de până la 30 de miliarde de euro statelor membre pentru implementarea de proiecte de interconectare energetică, a anunţat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

În acest sens, România îşi asumă rolul de coordonator al unei strategii comune cu ţările vecine, pe care să o prezinte Comisiei Europene în viitorul buget multianual comunitar.

„Contextul în care astăzi românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, atunci când ne raportăm la veniturile românilor. Iar în momentul de față mă bucur foarte mult că avem o deschidere serioasă din partea Comisiei Europe pentru a găsi soluții prin care această problemă a României să fie rezolvată, să fie rezolvată prin reglementări, să fie rezolvată prin investiții foarte clare, atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei, dar și în materie de noi capacități de producție pe care să le folosim la nivelul României”. a spus Bogdan Ivan.

Pentru două zile, România a găzduit o reuniune a miniștrilor energiei din 17 state europene cu comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Oficialii prezenți au discutat despre proiecte comune privind reducerea dependenței statelor din regiune de importurile energetice din Rusia.

Rador/FOTO Facebook

Etichete:
Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 18:00

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria

Ministerul de Externe informează că în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Ungariei, autorităţile din această ţară au decis să...

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 15:08

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt

La Bruxelles are loc în această seară summitul Uniunea Europeană – Egipt, în contextul în care Cairo ar putea să coordoneze viitoarea...

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt
Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 10:44

Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă

Muzeul Luvru şi-a redeschis porţile vizitatorilor, miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la spectaculosul jaf comis duminică de patru hoţi...

Muzeul Luvru, redeschis astăzi, la trei zile după furtul de bijuterii; Galeria Apollo rămâne închisă
Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 18:00

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere

Parlamentul European a aprobat astăzi o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere, demers considerat necesar pentru a creşte...

Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor comunitare privind permisele de conducere
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 11:14

Nicolas Sarkozy îşi începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare

UPDATE – Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, închis marţi dimineaţă la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere...

Nicolas Sarkozy îşi începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 06:32

Consiliul Energiei al UE adoptă interdicția gazului rusesc

Consiliul Uniunii Europene pe probleme de energie a adoptat propunerea Comisiei de a înterzice orice import de gaz rusesc în blocul comunitar după...

Consiliul Energiei al UE adoptă interdicția gazului rusesc
Internaţional marți, 21 octombrie 2025, 06:20

1 din 5 europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială

Unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială, conform celor mai recente date prezentate ieri în Parlamentul...

1 din 5 europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială
Internaţional luni, 20 octombrie 2025, 15:34

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European, unde se vor aplica tarifele de roaming...

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona Spaţiului Economic European