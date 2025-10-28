UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:24

Uniunea Europeană intenţionează să ofere linii de finanţare de până la 30 de miliarde de euro statelor membre pentru implementarea de proiecte de interconectare energetică, a anunţat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

În acest sens, România îşi asumă rolul de coordonator al unei strategii comune cu ţările vecine, pe care să o prezinte Comisiei Europene în viitorul buget multianual comunitar.

„Contextul în care astăzi românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, atunci când ne raportăm la veniturile românilor. Iar în momentul de față mă bucur foarte mult că avem o deschidere serioasă din partea Comisiei Europe pentru a găsi soluții prin care această problemă a României să fie rezolvată, să fie rezolvată prin reglementări, să fie rezolvată prin investiții foarte clare, atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei, dar și în materie de noi capacități de producție pe care să le folosim la nivelul României”. a spus Bogdan Ivan.

Pentru două zile, România a găzduit o reuniune a miniștrilor energiei din 17 state europene cu comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Oficialii prezenți au discutat despre proiecte comune privind reducerea dependenței statelor din regiune de importurile energetice din Rusia.

Rador/FOTO Facebook