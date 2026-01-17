Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Tutun pentru narghilea, în valoare de aproximativ 155.000 de lei, descoperit în PTF Albița

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 ianuarie 2026, 12:16

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, împreună cu lucrătorii vamali au descoperit, în cala de bagaje a unui autocar, peste 100 kg de tutun pentru narghilea, ce urmau a fi introduse ilegal în țară.

Șoferul autocarului este cercetat penal pentru tentativă de contrabandă.

În data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 01.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în țară, conducând un autocar, cursă regulată pe ruta Chișinău-Brașov, un bărbat cu cetățenie româno-moldoveană, în vârstă de 46 de ani.

În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, ocazie cu care echipa comună de control, formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a descoperit, ascunsă și nedeclarată, în scopul sustragerii de la controlul vamal, în bagajul de cală al autocarului, ambalată în pungi şi cutii, cantitatea de aproximativ 107 kg de tutun pentru narghilea.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura ridicării produselor accizabile descoperite, în valoare totală de 154.400 de lei.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de tentativă de contrabandă, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. (Comunicat de presă Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași)

