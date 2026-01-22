Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » "Trenul Unirii" va pleca sâmbătă dimineaţa din Bucureşti, locomotiva va fi decorată în culorile steagului naţional

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 16:45

CFR Călători va marca, sâmbătă, împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române prin circulaţia simbolică a ‘Trenului Unirii’ (IC 561) între Bucureşti şi Iaşi.

‘Această iniţiativă onorează moştenirea lăsată de Alexandru Ioan Cuza şi celebrează primul pas fundamental spre înfăptuirea statului naţional unitar român. În această zi de sărbătoare naţională, legătura feroviară între Bucureşti şi Iaşi va fi asigurată de trenul IC 561, care va purta numele simbolic de ‘Trenul Unirii’ şi va pleca din Gara de Nord la ora 06:45, fiind remorcat de o locomotivă special decorată în culorile steagului naţional. Totodată, pentru a marca importanţa evenimentului în comunităţile locale, trenul IC 561 va efectua staţionări suplimentare în staţiile Bârlad şi Vaslui’, se arată într-un comunicat al companiei.

Călătoria festivă va fi însoţită începând cu plecarea trenului de reprezentanţii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti (Biroul de Poliţie Transporturi Feroviare Gara de Nord Bucureşti).

”Pe parcurs, li se vor alătura colegii din Secţiile Regionale de Poliţie Transporturi din Galaţi şi Iaşi. Aceştia vor fi prezenţi la bordul ‘Trenului Unirii’ pe tot parcursul călătoriei, unde vor participa la eveniment pentru a celebra împreună cu românii această sărbătoare naţională. Prezenţa lor va garanta un climat de linişte şi siguranţă pentru toţi cei care călătoresc în această zi aniversară cu trenul’, spun reprezentanţii CFR Călători.

Trenul va opri în staţiile: Ploieşti Sud, Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani, Tecuci, Bârlad, Vaslui, Bârnova, Nicolina şi Iaşi.

În contextul fluxului mare de călători estimat pentru această zi de sărbătoare, CFR Călători recomandă pasagerilor să achiziţioneze biletele din timp pentru a evita supraaglomerarea şi să utilizeze toate trenurile disponibile în grafic.

‘De asemenea, pentru a evita taxarea suplimentară sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare, călătorii sunt rugaţi să se asigure că deţin un bilet de călătorie valabil, corespunzător rangului de tren şi zonei kilometrice, înainte de urcarea în vagoane’, se mai subliniază în comunicat. (Agerpres/ FOTO captură youtube)

