Traficul se desfăşoară îngreunat pe drumul naţional 15D, pe raza oraşului Negreşti, în judeţul Vaslui, unde se acţionează pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 09:44

Se circulă în condiţii de iarnă pe majoritatea drumurilor naţionale, cu vizibilitate bună şi carosabilul uscat, dar mai multe aflăm acum de la comisarul şef de poliţie Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic.

Ramona Tudor: Traficul se desfăşoară îngreunat pe drumul naţional 15D, pe raza oraşului Negreşti, în judeţul Vaslui, unde se acţionează pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, în urma avariei survenite în cursul serii trecute la reţeaua de apă, ce a generat scurgerea unei cantităţi de apă pe suprafaţa de rulare, care, în condiţiile temperaturilor foarte reduse, a îngheţat. Se estimează ca circulaţia să fie reluată în condiţii normale după ora 10:00.

La nivelul ţării se circulă în general pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, însă temperaturile sunt negative. Pentru reducerea riscului rutier le recomandăm şoferilor să circule cu o viteză adaptată condiţiilor trafic şi de drum, să îşi asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheţii de pe geamuri.

Creşteţi distanţa de siguranţă între autovehicule, nu vă angajaţi în depăşiri riscante şi nu opriţi pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi, în mod nejustificat! (Rador/ FOTO radioiasi.ro)