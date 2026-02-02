Traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe artere rutiere

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 10:34

Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 şi A2 şi pe drumurile din 15 judeţe.

A nins consistent, începând de aseară, în capitală, dar şi în ţară, în special în sud. La Bucureşti, stratul de zăpada a ajuns la 8-9 centimetri, iar de la primele ore ale dimineţii s-au creat blocaje în trafic. Şoferii s-au plâns de lentoarea cu care au intervenit echipele de deszăpezire, însă autorităţile au dat asigurări că maşinile care îndepărtează zăpada acţionează atât în capitală, cât şi în ţară. Poliţiştii rutieri recomandă adaptarea la condiţiile de trafic.

Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române: Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, în contextul condiţiilor meteorologice existente, vă recomandăm ca anterior efectuării deplasărilor să vă asiguraţi că autovehiculele sunt pregătite în mod corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă. În acest sens, se impune verificarea stării tehnice a anvelopelor, care, potrivit legislaţiei în vigoare, trebuie să fie corespunzătoare sezonului de iarnă. De asemenea este necesară verificarea funcţionării sistemului de frânare, a instalaţiei de iluminare, a ştergătoarelor şi lichidului de parbriz, adecvat sezonului rece. Totodată se recomandă dotarea autovehicului cu echipamente necesare intervenţiilor în situaţii neprevăzute, precum racletă, lopată, lanţuri acolo unde situaţia o impune, cablu de tractare, precum şi apă şi o pătură.

Compania Naţională de Drumuri anunţă că nu sunt drumuri închise şi că se acţionează în zonele în care ninge. CNAIR atrage atenţia că pe perioada ninsorilor nu este posibilă menţinerea drumurilor la negru, oricât de multe utilaje ar acţiona. În traficul feroviar sunt întârzieri în medie de câteva zeci de minute la sosirea în capitală. Pe Aeroportul „Henri Coandă” câteva curse aeriene au întârzieri, însă autoritatea aeronautică dă asigurări că vremea nu perturbă semnificativ programul zborurilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)