Trafic fluent în această dimineaţă în ţară. Aglomerație pe drumul care duce spre Vama Giurgiu-Ruse

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 08:27

Trafic fluent în această dimineaţă în ţară, mai puţin pe drumul care duce spre Vama Giurgiu-Ruse. Poliţiştii rutieri se aşteaptă la aglomeraţie astăzi pe drumurile care vin dinspre destinaţiile turistice.

Ne-a oferit detalii Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române: Pe principalele artere rutiere din ţară se circulă la această oră în condiţii de fluenţă. Se aglomerează în schimb la ieşire din ţară, pe Drumul Naţional 5 Giurgiu-Ruse, la trecerea către Republica Bulgaria, pe Podul Prieteniei, din cauza lucrărilor efectuate în zonă de către autorităţile bulgare, circulaţia fiind dirijată. Şi întrucât vorbim de o zi de duminică, de sfârşit de weekend, ne aşteptăm la o intensificare a valorilor de trafic dinspre destinaţiile turistice în special către capitală, respectiv la valori intense de trafic pe Autostrada Soarelui, pe sensul către Bucureşti, după orele prânzului. Mare atenţie, întrucât zona de sud a ţării este vizată de coduri galbene şi portocalii de caniculă. Aşadar, planificaţi-vă călătoriile dimineaţa sau în cursul serii, când căldura este mai scăzută, pentru a nu avea efect negativ asupra vigilenţei la volan.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

