TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 08:46 / actualizat: 30 noiembrie 2025, 9:48

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naţionale a României, care include zboruri din şi spre Bucureşti, la preţuri începând cu 69 de euro, rezervările urmând să fie făcute între 28 noiembrie şi 3 decembrie 2025, pentru călătorii care încep din 26 decembrie 2025, a anunţat vineri compania.

‘1 Decembrie este ziua în care ne amintim ce înseamnă să fim uniţi, să fim aproape unii de alţii şi să purtăm România în suflet, oriunde ne-am afla. Cu această ocazie, TAROM oferă pasagerilor oportunitatea de a (re) descoperi frumuseţea oraşelor din România‘, se menţionează în comunicat.

Oferta dedicată Zilei Naţionale include zboruri din/spre Bucureşti către: Baia Mare, Oradea, Satu Mare, Suceava – de la 69 euro şi Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi – de la 79 euro.

Potrivit sursei citate, rezervările pot fi efectuate între 28 noiembrie şi 3 decembrie 2025, pentru călătorii care încep din 26 decembrie 2025.

Printre beneficiile menţionate, compania menţionează: taxele care sunt incluse, bagajele de mână de 8 kg şi check-in gratuit.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)