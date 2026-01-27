Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Suceava: Un mort şi trei răniţi în urma coliziunii între un microbuz şi un autotren, pe DN 17

Suceava: Un mort şi trei răniţi în urma coliziunii între un microbuz şi un autotren, pe DN 17

Suceava: Un mort şi trei răniţi în urma coliziunii între un microbuz şi un autotren, pe DN 17

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 05:52

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, luni seară, pe DN17 între localităţile Stroieşti şi Ilişeşti, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, în eveniment au fost implicate un autotren, fără încărcătură, şi un microbuz.

‘La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă dotată cu modul pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Suceava’, au precizat oficialii ISU.

În microbuz se aflau patru persoane, doi bărbaţi şi două femei. Conducătorul microbuzului a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia. Din nefericire, după extragere, s-a declarat decesul acestuia de către medicul de pe una dintre ambulanţele SAJ.

Celelalte trei persoane din microbuz au primit îngrijiri medicale şi au fost transportate la UPU a Spitalului Judeţean Suceava.

Conducătorul autotrenului nu necesită îngrijiri medicale. AGERPRES/FOTO ISU SV

Etichete:
(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 09:35

(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației

Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași este singura instituție de învățământ publică din județ, precum și una dintre cele două din...

(AUDIO) Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, singura instituție de învățământ publică din județ care s-a înscris în Programul Național de pilotare a planurilor-cadru alternative pentru liceu, inițiat de Ministerul Educației
Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei
Prim plan luni, 26 ianuarie 2026, 06:32

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei

Guvernul ar urma să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei asupra căruia vrea să-şi asume răspunderea...

Guvernul urmează să definitiveze săptămâna aceasta pachetul de măsuri pentru relansarea economiei
METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 10:25

METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 25 ianuarie,...

METEO: Precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară
Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 08:47

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de...

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 08:41

În România vremea se încălzeşte uşor

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale...

În România vremea se încălzeşte uşor
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 08:32

O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia duminica viitoare; ruşii şi ucrainenii, ‘aproape prieteni’ în primele discuţii, susţine un oficial american

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american,...

O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia duminica viitoare; ruşii şi ucrainenii, ‘aproape prieteni’ în primele discuţii, susţine un oficial american
Prim plan duminică, 25 ianuarie 2026, 08:30

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget

Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o...

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget
Prim plan sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 14:59

Iași: Manifestări organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2026

UPDATE ora 18:00 – Aproximativ 3.000 de persoane au participat astăzi, la Iași, la manifestările organizate pentru celebrarea a 167 de ani...

Iași: Manifestări organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2026