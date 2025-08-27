Ascultă Radio România Iași Live
SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 19:54

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis din Minnesota a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat din nordul SUA, Tim Walz, informează AFP şi Reuters.

Doi copii au fost ucişi şi alte 17 persoane au fost rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra elevilor care participau la o slujbă la şcoala catolică Annunciation (Buna Vestire) din Minneapolis, au declarat autorităţile.

Atacatorul, înarmat cu o puşcă, o armă automată şi un pistol, a tras zeci de gloanţe care au pătruns prin ferestrele bisericii, au declarat oficialii, precizând că apoi atacatorul s-a sinucis.

‘A fost un act deliberat de violenţă împotriva copiilor nevinovaţi şi a altor persoane care participau la slujbă. Cruzimea şi laşitatea de a trage asupra unei biserici pline de copii sunt absolut de neînţeles’, le-a declarat jurnaliştilor şeful poliţiei din Minneapolis, Brian O’Hara.

Atacul armat a avut loc la două zile după începerea anului şcolar la şcoala catolică Annunciation, o şcoală elementară privată unde învaţă circa 395 de elevi. Şcoala aparţine de Biserica Catolică Annunciation, ambele clădiri fiind situate într-o zonă rezidenţială în sud-estul celui mai mare oraş din Minnesota.

Oficialii au declarat că atacatorul purta haine negre, avea puţin peste 20 de ani şi nu avea antecedente penale.

Autorităţile nu au publicat numele atacatorului şi au spus că încearcă să găsească un motiv pentru faptele sale.

Children’s Minnesota, un spital local, a informat că şase copii primesc îngrijiri medicale.

‘Am fost informat despre un atac armat produs la şcoala catolică Annunciation şi voi continua să vă ţin la curent pe măsură ce am mai multe informaţii’, a declarat anterior guvernatorul Tim Walz pe reţeaua X, precizând că forţe de poliţie au fost trimise la faţa locului.

‘Mă rog pentru copiii şi profesorii noştri a căror primă săptămână de şcoală a fost marcată de acest act teribil de violenţă’, a adăugat el.

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a fost ‘pe deplin informat’ despre atacul ‘tragic’ cu arme de foc dintr-o şcoală din Minneapolis.

‘Casa Albă va continua să urmărească această situaţie teribilă’, a adăugat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare că Departamentul de Securitate Naţională (DHS) monitorizează situaţia şi se află în legătură cu autorităţile locale. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

