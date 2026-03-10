#StaiSigurPeNet: „Copiii pot ocoli ușor filtrele online”

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 12:05

„Copiii sunt extrem de inventivi și găsesc rapid metode de a depăși aceste filtre, folosind o vârstă falsă sau contul unui adult”, spune specialista Mădălina Petrea pentru Radio România Reșița.

Schimbările bruște de comportament, izolarea de prieteni sau activitatea online ascunsă pot fi semne că un copil este expus unor riscuri în mediul digital.

Avertismentul a fost lansat de la Mădălina Petrea, Cybersecurity Marketing Leader și Head of Marketing la compania CyberGlobal, într-un interviu acordat Radio România Reșița, realizat în cadrul campaniei naționale „Stai sigur pe net” desfășurate de Radio România.

Potrivit specialistului în securitate cibernetică, unul dintre primele indicii că un copil ar putea întâmpina probleme în mediul online este modificarea bruscă a comportamentului.

„Semnele pot varia atunci când un copil devine victimă a exploatării online. De multe ori, ele apar în viața de zi cu zi: izolarea de prieteni sau alte schimbări de comportament”, a explicat Mădălina Petrea.

Astfel de semnale pot sugera că minorul interacționează cu persoane necunoscute sau se confruntă cu situații de presiune, manipulare ori intimidare în mediul digital.

Platformele folosesc tehnologii pentru verificarea vârstei

Pentru a limita accesul copiilor la conținut nepotrivit, platformele online utilizează tot mai frecvent instrumente tehnologice de verificare a vârstei.

Teoretic, unele rețele sociale folosesc sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a analiza comportamentul utilizatorilor și a estima vârsta acestora. De asemenea, platforme precum TikTok sau YouTube solicită acordul părinților pentru crearea conturilor de către utilizatori sub 13 ani.

În practică, aceste măsuri pot fi însă ocolite.

„Copiii sunt extrem de inventivi și găsesc rapid metode de a depăși aceste filtre, folosind o vârstă falsă sau contul unui adult”, a precizat specialistul.

Controlul parental are limite

Multe servicii online solicită confirmarea părinților prin documente semnate digital sau prin verificări prin e-mail. În paralel, au apărut aplicații de monitorizare care îi pot alerta pe părinți atunci când copiii încearcă să creeze conturi sau să acceseze anumite platforme.

Aceste instrumente folosesc adesea algoritmi de inteligență artificială pentru a identifica comportamente suspecte, însă eficiența lor nu este absolută.

„Inteligența artificială poate ajuta la detectarea unor comportamente suspecte, însă realitatea este mult mai complexă decât scenariile pentru care sunt antrenate aceste sisteme”, a explicat Mădălina Petrea.

Protecția datelor personale rămâne esențială

Un alt aspect important discutat în interviu este protejarea datelor personale ale copiilor. Deși platformele digitale își îmbunătățesc constant mecanismele de securitate, siguranța totală în mediul online nu poate fi garantată.

„Este extrem de important să discutăm în familie despre ce postăm online: nume, date de naștere, diplome sau fotografii care conțin informații personale”, a avertizat expertul în cybersecurity.

În unele situații, chiar părinții pot publica, fără să realizeze, informații sensibile despre copii.

Amprenta digitală poate rămâne permanentă

Specialiștii atrag atenția și asupra amprentei digitale pe care o lasă utilizatorii pe internet. Chiar dacă anumite fotografii sau mesaje sunt ulterior șterse, acestea pot fi deja salvate sau copiate de alte persoane.

De exemplu, informații aparent banale trimise într-un chat – precum detalii despre locuință, programul părinților sau fotografii personale – pot rămâne în mediul digital și pot fi utilizate ulterior de persoane rău intenționate.

Pe termen lung, tehnologiile bazate pe inteligență artificială și machine learning ar putea contribui la identificarea mai rapidă a conturilor suspecte, a conținutului abuziv sau a comportamentelor periculoase din mediul online.

Totuși, specialiștii consideră că este necesar un echilibru între protecție și respectarea drepturilor utilizatorilor tineri.

„Trebuie să fim atenți până unde mergem cu aceste tehnologii, pentru a nu transforma protecția într-o limitare excesivă a drepturilor”, a subliniat Mădălina Petrea.

Campania „Stai sigur pe net”

Interviul face parte din campania națională „Stai sigur pe net”, lansată de Radio România, care urmărește să aducă în atenția publicului riscurile reale din mediul digital și soluțiile pentru protejarea copiilor și adolescenților.

Prin dezbateri, interviuri cu specialiști și discuții cu tineri, inițiativa oferă părinților și profesorilor informații despre siguranța online, dependența de ecrane, cyberbullying și protecția datelor personale.