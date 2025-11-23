Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete

Ascultă Radio România Iași Live
23 noiembrie 2025

Spitalele din România vor fi reclasificate – a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezent pe şantierul de construcţie a viitorului Centru de Mari Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat în prima parte a anului viitor.

Încadrarea în categorii a unităţilor medicale se va face, în principal, în funcţie de complexitatea cazurilor pe care le pot trata şi de procedurile pe care le pot asigura, şi nu doar după numărul de paturi. Proiectul este în lucru la Ministerul Sănătăţii şi nu presupune desfiinţarea de unităţi medicale, a precizat Rogobete.

Alexandru Rogobete: Vom avea spitale de importanţă strategică, adică acele spitale care au infrastructura necesară pentru a putea răspunde unei catastrofe, de exemplu, pentru a putea extinde capacitatea ATI-ului, capacitatea blocului operator, capacitatea de intervenţie în caz că ne întâlnim cu victime multiple. Vorbim de spitale de categoria 1, categoria 2 şi categoria 3, şi atât. Înseamnă că din opt categorii de spitale vom avea doar patru, iar toate vor fi reclasificate, remonitorizate şi încadrate acolo unde le este locul în funcţie de infrastructură, capacitatea de a oferi servicii şi, foarte important, dorinţa lor de a-şi dezvolta zona de ambulatoriu de specialitate, care este absolut necesară.

Realizator: Alexandru Rogobete a mai anunţat şi alte reforme în sistemul sanitar, între care schimbarea normativului de personal, astfel încât numărul angajaţilor să ţină cont de complexitatea cazurilor, volumul de pacienţi şi tipul de intervenţii şi, de asemenea, tarife diferenţiate pe tipuri de gărzi, împărţite pe trei categorii – la domiciliu, de monitorizare sau de urgenţă.

