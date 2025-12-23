Şoferii pot circula, de astăzi, pe încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 11:37

Şoferii pot circula, de astăzi, pe încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei.

Tronsonul Focşani – Adjud, parte din Autostrada A7, a fost deschis circulației în această dimineață, astfel că economia Moldovei are, acum, o nouă perspectivă – a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Concret – vom putea ajunge, din Capitală, în două ore până la Adjud, parcurgând aproape 250 de kilometri mult mai rapid decât pe drumurile alternative. (Agerpres/ FOTO Facebook Cristian Pistol)