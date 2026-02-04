Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 07:01

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu măsura adoptată de executiv potrivit căreia, de la 1 februarie, prima zi de concediu medical nu mai este plătită pentru nicio categorie de angajaţi.

Demersul are loc la solicitarea Federaţiei Asociaţiei Pacienţilor cu Boli Cronice din România, care a subliniat că, pentru un bolnav de cancer, spre exemplu, care trebuie să facă tratament lunar, prevederea duce la zeci de zile neplătite anual.

Federaţia consideră că măsura poate intra în conflict cu principiul nediscriminării, dreptul la protecţie socială şi cel la sănătate.(Rador/ FOTO ccr.ro)