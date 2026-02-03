Senatul a adoptat proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 06:08 / actualizat: 3 februarie 2026, 7:12

Senatul a adoptat cu majoritate de voturi proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului.

Unul dintre iniţiatori, deputatul PNL Alina Gorghiu, declara că femeile din România mor din cauză că legile nu sunt aplicate, iar avertismentele sunt ignorate. Ea a punctat câteva prevederi ale legii.

Alina Gorghiu: În primul rând, defineşte juridic femicidul. N-aveam această definiţie şi cred că ne ajută foarte tare. În al doilea rând, obligă statul să colecteze informaţii, date publice, date clare privind violenţele care preced femicidul. În al treilea rând, sunt protejaţi copiii rămaşi în urma unui femicid, recunoscându-i ca victime directe şi agravând pedepsele atunci când aceste violenţe au loc în prezenţa minorilor.

Proiectul de lege intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care este for decizional. (Rador/ FOTO cdep.ro)