Şedinţă a coaliţiei – miercuri urmează să fi agreată o formă finală a bugetului

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 06:37

Coaliţia de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc şedinţa de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele şi a adopta forma agreată la nivelul coaliţiei.

Potrivit unei informări din cadrul reuniunii, coaliţia de guvernare, întrunită luni într-o şedinţă de lucru, a analizat principalele componente ale bugetului de stat pentru anul 2026.

‘Discuţiile au vizat structura bugetului, priorităţile de finanţare şi cadrul general necesar pentru asigurarea stabilităţii economice şi funcţionării eficiente a instituţiilor statului. În cadrul întâlnirii, partidele şi reprezentanţii minorităţilor naţionale din Coaliţie au prezentat observaţii şi propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esenţiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist şi orientat către nevoile majore ale cetăţenilor şi ale economiei’, precizează sursa citată. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro