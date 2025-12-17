Scrisoare deschisă: jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează faţă de redacția Recorder

Publicat de Lucian Bălănuţă, 17 decembrie 2025, 14:28

Peste o mie de jurnaliști de investigație, reporteri și redactori din presa românească au semnat o scrisoare deschisă de susținere a redacției Recorder.

Inițiativa a apărut după difuzarea documentarului „Justiție capturată”, care abordează întârzierile din dosarele de corupție și funcționarea sistemului judiciar.

Autorii scrisorii califică drept extrem de grave acuzațiile conform cărora investigația jurnalistică ar face parte dintr-o acțiune de subminare a justiției.

Semnatarii precizează că niciuna dintre informațiile, datele sau probele prezentate în documentar nu a fost infirmată până în prezent.

Scrisoarea atrage atenția și asupra faptului că unii reprezentanți ai sistemului judiciar au refuzat anterior să ofere puncte de vedere.

În acest context, este solicitată implicarea Consiliului Național al Audiovizualului în vederea analizării conținutului considerat dezinformator.

FOTO – captură YouTube Recorder