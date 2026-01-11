Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 08:33

Şcolile încep de mâine, 12 ianuarie, să întocmească liste cu profesoarele care doresc să îşi continue activitatea ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, deşi ar avea posibilitatea să se pensioneze.

De asemenea, vor fi centralizate şi listele cu personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare începând cu data de 1 septembrie 2026, conform metodologiei pentru viitorul an şcolar. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

