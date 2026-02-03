Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 12:40

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare, noi tehnologii şi pentru industria de apărare.

Acestea sunt unele dintre componentele incluse în pachetul de relansare economică ce va fi promovat în scurt timp de guvern.

Un al doilea nivel al acestui pachet are o componentă fiscală amplă adresată mai ales microîntreprinderilor. Aceste măsuri de susţinere a economiei au fost prezentate luni seară de premierul Ilie Bolojan şi de ministrul de finanţe Alexandru Nazare la o reuniune a conducerii PNL.

Sunt cerute de mai multe luni de PSD şi ar trebui să fie adoptate simultan cu proiectul de reformă în administraţia publică, fie prin asumarea răspunderii, fie prin ordonanţe de urgenţă. Trebuie luate în calcul şi la elaborarea bugetului de stat din acest an, care ar putea fi aprobat după jumătatea acestei luni, după cum estimează ministrul finanţelor.

Alexandru Nazare consideră că din vară inflaţia va intra pe un trend descendent, iar redresarea economică va începe într-un timp mult mai scurt decât cel estimat anterior.

Alexandru Nazare: Avem toate premisele, în condiţiile în care facem un buget credibil, care stă în picioare. Avem o şansă foarte mare în acest an să revenim în traiectorie, să respectăm toate regulile şi să recâştigăm o încredere pe care, din punctul meu de vedere, o pierdusem de foarte mult timp pentru că nu ne respectam promisiunile. Prioritatea pentru bugetul anului 2026 o constituie absorbţia PNRR-ului. Este ultimul tren pe care îl mai avem şi n-o să ne mai întâlnim atât de des cu un volum de finanţare atât de mare şi pe grant, şi pe împrumuturi. Vor ajuta România să revină pe creştere. Creşterea de 1% este o creştere prudentă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an
Naţional luni, 2 februarie 2026, 07:02

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an. Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care...

Astăzi începe prima sesiune parlamentară din acest an
Meteorologii au prelungit codul galben de ger
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 11:30

Meteorologii au prelungit codul galben de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii au prelungit codul galben de ger
Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:50

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă avertizează că prognoza meteo indică temperaturi foarte scăzute până miercuri, pe 4...

Recomandări ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioadele cu temperaturi foarte scăzute
Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:42

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită

De duminică intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Ministrul sănătăţii,...

Intră în vigoare noua reglementare conform căreia prima zi de concediu medical nu mai este plătită
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:32

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească

Neplata primei zile de concediu medical loveşte direct într-o categorie vulnerabilă, dar responsabilă: pacienţii cronici care aleg să...

Neplata primei zile de concediu medical îi afectează pe pacienţii cronici care aleg să muncească
Naţional duminică, 1 februarie 2026, 08:28

Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km

Pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Moldova Nouă, a apărut, ieri, o pată de poluare pe o lungime de 2 km. O echipă de intervenţie a...

Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 11:14

Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice

Guvernul a aprobat vineri o ordonanţă prin care amână până la 1 iunie obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice...

Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 11:01

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni, 2 februarie, de la ora 16:00, pentru prima sesiune parlamentară din acest an. Până la...

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an