Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 12:40

Schemele de ajutor de stat vor fi reconfigurate prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare, noi tehnologii şi pentru industria de apărare.

Acestea sunt unele dintre componentele incluse în pachetul de relansare economică ce va fi promovat în scurt timp de guvern.

Un al doilea nivel al acestui pachet are o componentă fiscală amplă adresată mai ales microîntreprinderilor. Aceste măsuri de susţinere a economiei au fost prezentate luni seară de premierul Ilie Bolojan şi de ministrul de finanţe Alexandru Nazare la o reuniune a conducerii PNL.

Sunt cerute de mai multe luni de PSD şi ar trebui să fie adoptate simultan cu proiectul de reformă în administraţia publică, fie prin asumarea răspunderii, fie prin ordonanţe de urgenţă. Trebuie luate în calcul şi la elaborarea bugetului de stat din acest an, care ar putea fi aprobat după jumătatea acestei luni, după cum estimează ministrul finanţelor.

Alexandru Nazare consideră că din vară inflaţia va intra pe un trend descendent, iar redresarea economică va începe într-un timp mult mai scurt decât cel estimat anterior.

Alexandru Nazare: Avem toate premisele, în condiţiile în care facem un buget credibil, care stă în picioare. Avem o şansă foarte mare în acest an să revenim în traiectorie, să respectăm toate regulile şi să recâştigăm o încredere pe care, din punctul meu de vedere, o pierdusem de foarte mult timp pentru că nu ne respectam promisiunile. Prioritatea pentru bugetul anului 2026 o constituie absorbţia PNRR-ului. Este ultimul tren pe care îl mai avem şi n-o să ne mai întâlnim atât de des cu un volum de finanţare atât de mare şi pe grant, şi pe împrumuturi. Vor ajuta România să revină pe creştere. Creşterea de 1% este o creştere prudentă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)