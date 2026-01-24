Ascultă Radio România Iași Live
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 07:12

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Iașul sărbătorește Unirea Principatelor Române. Pentru buna desfășurare a manifestărilor din centrul orașului, între orele 10:00 – 18:00, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă.

Modificări în circulația tramvaielor:

-tramvaiele nu vor circula pe tronsoanele Târgu Cucu – Piața Unirii – Copou și Târgu Cucu – Piața Unirii – Gară;

-tramvaiele de pe traseele 1, 3, 8, 9 și 13 vor întoarce în Târgu Cucu;

-traseul 6 va circula pe itinerariul: Dacia – Gară – str. Gării – șos. Arcu – str. Băcinschi – Gară – Dacia;

-traseul 7 va avea itinerariul: Țuțora – Țesătura – bd. N. Iorga – Podul de Piatră – Canta.

Modificări în circulația autobuzelor:

-traseul 36 va circula pe ruta: Dacia – Gară – str. Gării – str. Râpa Galbenă – str. Anastasie Fatu – Piața Mihai Eminescu – Copou – Breazu, cu retur: Breazu – Copou – Piața Mihai Eminescu – Blocuri Păcurari – Pasaj Octav Băncilă – Zimbru – Dacia;

-traseul 50 va avea parcursul: Gară – str. Gării – str. Râpa Galbenă – str. Anastasie Fătu – Piața Mihai Eminescu – Piața Independenței – Târgu Cucu – Aeroport, cu retur: Aeroport – Târgu Cucu – Piața Mihai Eminescu – bd. Carol I – str. Toma Cozma – str. Păcurari – str. Anastasie Fatu – str. Râpa Galbenă – Gară.

Legături alternative pentru călători:

-pentru legătura Târgu Cucu – Copou pot fi utilizate traseele 28 și 42;

-între Târgu Cucu – Gară vor circula autobuze pe ruta: Târgu Cucu – Piața Independenței – Piața Mihai Eminescu – bd. Carol I – str. Toma Cozma – str. Păcurari – str. Anastasie Fătu – str. Râpa Galbenă – șos. Arcu – str. Băcinschi – Gară, cu retur: Gară – str. Gării – str. Râpa Galbenă – str. Anastasie Fătu – Piața Mihai Eminescu – Piața Independenței – Târgu Cucu;

-între Târgu Cucu – Copou vor circula autobuze pe ruta: Târgu Cucu – Piața Independenței – Piața Mihai Eminescu – Rond Copou, cu retur: Rond Copou – Piața Independenței – Târgu Cucu.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă recomandăm să luați în considerare aceste modificări la planificarea deplasărilor. 

CTP Iași

