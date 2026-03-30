Salvați Copiii România: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 11:09 / actualizat: 30 martie 2026, 12:18

ANCHETĂ: Mai puțin de jumătate dintre elevii români au o viziune optimistă asupra viitorului lor profesional. Cei mai mulți ar vrea să dezvolte o afacere, nu să continue studiile

Salvați Copiii România, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională Cluj, Iași și Mureș vin în sprijinul a peste 2700 de elevi prin proiectul What’s Next 2.0

Doar 2 din 5 elevi au avut o expunere anterioară semnificativă la Orientarea și Consilierea în Carieră (fiind familiarizați cu noțiunea și declarând că au participat la activități de acest tip), în timp ce peste un sfert (27,5%) nici măcar nu sunt familiarizați cu conceptul, iar o pondere similară (26,7%) sunt în situația de a ști ce înseamnă Orientarea și Consilierea in Carieră, dar de a nu fi beneficiat de activități relevante;

Teama de eșec este identificată de copii ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional/profesional;

Dacă ar câștiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile ”durabile” (casă/mașină), urmate de afaceri (21,9%) și de investiții în propria pregătire;

What’s next? – Elevii români au la dispoziție o platformă interactivă de orientare vocațională.

București, 30 martie 2026 : Mai puțin de jumătate (49,3%) dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie Evaluarea națională, fie Bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor (39,5% versus 22,3%), iar teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional/profesional (peste trei din cinci participanți), urmată de nesiguranța legată de viitor (aproape jumătate) și lipsa informațiilor (pondere similară – aproape jumătate), arată datele unei anchete Salvați Copiii România.

„Sunt în clasa a XI-a și mi se pare greu să aleg ce vreau să fac mai departe, toți îmi spun că piața muncii se schimbă tot timpul. Nu știu exact ce meserii vor fi căutate sau ce mi s-ar potrivi pe termen lung. Simt că pot să fac foarte multe dar nu știu încă ce mi se potrivește cel mai bine. Mi-ar plăcea ca școala să ne ofere mai multă orientare în carieră, să înțelegem mai bine opțiunile și cum să luăm o decizie potrivită pentru viitor.” – Radu, 17 ani, București

Datele din ancheta Salvați Copiii România

Părinții sunt identificați ca primi actori care-i ajută să-și descopere înclinațiile și capacitățile (73,8% pe primele două niveluri de încredere), urmați de resursele și aplicațiile digitale (creditate cu încredere de aproape jumătate dintre participanți – 49,3%), care, la rândul lor, surclasează încrederea acordată profesorilor de la disciplinele favorite (39,2), profesorii diriginți (32,1%) și consilierii școlari (23,5%). Îmbucurător este că peste 30% (30,8%) creditează cu nivel ridicat de încredere voluntariatul.

În ceea ce privește investițiile pe care le-ar face dacă ar câștiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile ”durabile” (casă/mașină) – 28,4%, urmate de afaceri (21,9%) și abia apoi de investiții în propria pregătire (15,4%). În schimb, mai mulți elevi ar cheltui banii mai degrabă pe îmbrăcăminte (362) decât pe călătorii (331), așa cum mai mulți prioritizează jocurile de noroc (50 – 4,1% din eșantion) în comparație cu cărțile (42 – 3,48% din total).

În ceea ce privește utilitatea consilierii și orientării în carieră, aproape o treime declară că sunt dispuși să aloce lunar trei ore sau mai mult unor astfel de activități.

Peste jumătate dintre toți elevii consultați (56,3%) se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de modul în care școala îi formează în domeniul pregătirii pentru carieră. Procentul este mai redus în cazul liceenilor (50%) în comparație cu elevii de gimnaziu (60,5%).

What’s next?

Platforma www.whatsnext.com.ro este parte a proiectului pilot de orientare vocațională și consiliere în carieră „What’s next?”, derulat de Organizația Salvați Copiii și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu sprijinul Băncii Transilvania. Aceasta este o platformă interactivă de orientare vocațională, unde elevii, părinții și profesioniștii din educație pot învăța mai multe despre valorificarea aptitudinilor și intereselor în alegerile educaționale și de carieră.

Accesul pe platformă se realizează simplu, prin crearea unui cont de utilizator. În cazul elevilor, contul este activat doar după confirmarea acordului părinților, asigurând un mediu sigur și responsabil pentru toți utilizatorii.

Scopul proiectului este acela de a contribui la asigurarea accesului elevilor din municipiul București și județele Cluj, Iași și Mureș la un proces de consiliere și orientare în carieră de calitate, prin formarea specialiștilor și dezvoltarea de mijloace moderne de informare pentru elevi / părinți / specialiști care să asigure elevilor un parcurs academic și profesional adaptat potențialului fiecăruia.

„Copiii se simt de multe ori debusolați și sub presiunea de a alege deja un drum profesional, la final de gimnaziu și liceu, fără însă să știe cum să se valorizeze și să investească activ în formarea intelectuală și socială. Ei au nevoie de informații și de îndrumare, pentru a putea alege o carieră care le pune în valoare tocmai potențialul și curiozitatea”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Aura Stănculescu, Director al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a adăugat: „Proiectul WHAT’s NEXT, dezvoltat de Salvați Copiii în parteneriat cu CMBRAE, cu sprijinul Banca Transilvania, reprezintă un exemplu de colaborare pentru sprijinirea elevilor în luarea deciziilor privind viitorul lor. Inițiativa își propune să împuternicească elevii, oferindu-le claritate, încredere și instrumente concrete privind orientarea și consilierea în carieră, într-o lume în continuă schimbare. Prin activități interactive, consiliere vocațională și acces la resurse relevante, elevii beneficiază de o mai bună cunoaștere și înțelegere a propriilor abilități, interese și valori. Astfel, ei devin mai pregătiți să își proiecteze un parcurs educațional adaptat nevoilor lor reale, reducând riscul de abandon școlar sau de alegeri nepotrivite. În același timp, proiectul contribuie la dezvoltarea competențelor de viață, precum autonomie, gândire critică și adaptabilitate. Rezultatele proiectului se reflectă în creșterea nivelului de încredere al elevilor în propriul viitor, în decizii educaționale mai bine fundamentate și în dezvoltarea unei generații mai pregătite pentru provocările societății moderne. WHAT’s NEXT nu este doar un proiect, mai degrabă un pas concret spre un viitor în care fiecare elev își descoperă și își valorifică potențialul.”

Impact

Rezultatele primei etape a proiectului au surprins nevoia și beneficiile unui astfel de program. Astfel, peste 1000 de elevi din București, din clasele a VII-a și a XI-a au participat la sesiunile de orientare în carieră, feedback-ul lor fiind mai mult decât încurajator. În urma participării la program, procentul elevilor optimiști în privința carierei a crescut la 54,3% (de la 45%), iar notorietatea Orientării și Consilierii în Carieră a crescut de la 67,5% la 88,7% la nivelul tuturor elevilor, cu cel mai mare progres în clasa a VII-a.

Rezultate așteptate ale proiectului Whats Next 2.0

2700 de elevi din clasele a VII-a și a XI-a vor participa la sesiunile de orientare în carieră;

1200 de părinți / reprezentanți ai copiilor vor participa la minim 2 întâlniri cu diriginții/consilierii școlari;

144 de specialiști (directori de unități școlare, diriginți și consilieri școlari) vor fi formați;

54 de unități școlare vor participa la proiect.

Note pentru redactori: Consilierea și orientarea în carieră sunt procese esențiale care ajută copiii și adolescenții să își dezvolte abilitățile și să își descopere interesele, pregătindu-i astfel pentru viitoarele decizii profesionale. Acestea implică ghidarea copiilor în dezvoltarea personală, explorarea diverselor opțiuni de carieră și sprijinirea lor în dezvoltarea unui plan de carieră personalizat.

Consilierea și orientarea în carieră ca activitate în unitățile de învățământ prin profesorii consilieri școlari sunt reglementate de legislația în vigoare în OME 5701/31.07.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

Totodată, România prezintă un curriculum național pentru Dezvoltare personală la nivel primar – clasa pregătitoare (5-6 ani), clasa I și clasa a II-a, Consiliere și dezvoltare personală pentru clasele V-VIII și Consiliere și orientare pentru învățământul profesional și tehnic.

Programele de consiliere și dezvoltare personală, reglementate prin lege (OM nr. 3418/2013, OM nr. 3393/28.02.2017, OM nr. 4437/2014) conțin elemente semnificative și utile in vederea managementului carierei. Acestea au generat o serie de resurse utile, cum ar fi: manuale, caiete de lucru, softuri educaționale, broșuri etc. aplicate de învățători și diriginți, dar de cele mai multe ori nu sunt tratate cu maximă importanță. De asemenea, rețeaua de consiliere școlară de la CMBRAE beneficiază de un ToolKit de carieră creat de specialiști români în psihologie și educație (www.amn.ro/ assess- manage- navigate), după un model olandez, care îi ajută să-și exploreze potențialul (aptitudinile, calitățile, interesele etc.). Acest instrument nu este aplicat unitar la nivel național.

