România va încasa pe 10 iunie cea de-a treia tranşă de plată din PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 mai 2025, 16:21

România va încasa pe 10 iunie cea de-a treia tranşă de plată din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în valoare de 1,3 miliarde de euro. Anunţul a fost făcut de la Bruxelles de ministrul Finanţelor, care a precizat că banii vor contribui la echilibrarea încasărilor de la bugetul de stat.

Tanczos Barna a subliniat, pe de altă parte, că România are nevoie de o reformă fiscală, însă pentru aceasta este nevoie de instalarea unui guvern plin:

Tanczos Barna: Cu siguranţă, toată lumea aşteaptă dezbaterile din România despre reforma fiscală. Fără doar şi poate, România are nevoie de o reformă fiscală, avem un angajament din acest punct de vedere, dar un guvern interimar nu are nici prerogative, nici mandat să discute asemenea aspecte, nici cu Comisia Europeană, nici acasă, cu societatea din România. Noul guvern, guvernul care vine după acest guvern interimar, are prima şi cea mai importantă sarcină de a discuta reforma fiscală, de a prezenta această reformă fiscală societăţii de acasă şi Comisiei Europene. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)