România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 18:56

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile de peste 230 milioane de euro din cauza amânărilor repetate ale Curţii Constituţionale în luarea unei decizii privind sesizarea legată de reforma pensiilor magistraţilor – afirmaţia îi parţine ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, după ce magistraţii CCR au amânăt astăzi, pentru a cincea oară, să dea un verdict.

Dragoş Pîslaru: Ele par nişte tergiversări care sunt făcute cu un scop foarte clar de a prezerva nişte interese, în condiţiile în care magistraţii sunt în conflict de interese pe acest subiect. Până nu avem scrisoarea oficială nu vă pot spune că am pierdut bani, repet, dar aşa cum a spus şi prim-ministrul, şansele de a-i recupera după această amânare sunt extrem de reduse.

Reforma în ceea ce priveşte pensionarea magistraţilor reprezintă un jalon pentru accesarea unei noi tranşe de bani prevăzuţi pentru România în PNRR. Dragoş Pîslaru a precizat în context că suma nu poate fi considerată pierdută până când Comisia Europeană nu va transmite o scrisoare în acest sens. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)