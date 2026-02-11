Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 18:56

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile de peste 230 milioane de euro din cauza amânărilor repetate ale Curţii Constituţionale în luarea unei decizii privind sesizarea legată de reforma pensiilor magistraţilor – afirmaţia îi parţine ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, după ce magistraţii CCR au amânăt astăzi, pentru a cincea oară, să dea un verdict.

Dragoş Pîslaru: Ele par nişte tergiversări care sunt făcute cu un scop foarte clar de a prezerva nişte interese, în condiţiile în care magistraţii sunt în conflict de interese pe acest subiect. Până nu avem scrisoarea oficială nu vă pot spune că am pierdut bani, repet, dar aşa cum a spus şi prim-ministrul, şansele de a-i recupera după această amânare sunt extrem de reduse.

Reforma în ceea ce priveşte pensionarea magistraţilor reprezintă un jalon pentru accesarea unei noi tranşe de bani prevăzuţi pentru România în PNRR. Dragoş Pîslaru a precizat în context că suma nu poate fi considerată pierdută până când Comisia Europeană nu va transmite o scrisoare în acest sens. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 17:54

România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025

Datele publicate de Eurostat indică o nouă creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în Uniunea Europeană. La sfârşitul lunii decembrie...

România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 15:01

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema...

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia
Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 14:57

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar

Moneda naţională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0914 lei, în...

Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolar
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 14:21

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală....

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite accesul pacienţilor la o a doua opinie medicală
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 11:19

Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe

Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă în diverse judeţe. Într-unul dintre dosare, infractorii obţineau bani de la victime...

Poliţia efectuează percheziţii în mai multe judeţe
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 10:50

CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

UPDATE – Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie...

CCR amână din nou decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional marți, 10 februarie 2026, 19:12

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat azi cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei, pe...

Primarii din Asociaţia Comunelor au discutat cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale despre proiectul de reformă a administraţiei
Naţional marți, 10 februarie 2026, 17:28

(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunţat, astăzi, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea...

(BREAKING NEWS) Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiştilor