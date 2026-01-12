Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană

Discuţiile tehnice pe mari capitole cu Uniunea Europeană continuă la Chişinău, chiar dacă Ungaria a blocat temporar negocierile politice cu Ucraina, ţară aflată în acelaşi grup cu Republica Moldova în ceea ce priveşte extinderea blocului comunitar.

O dezbatere iniţiată de agenţia de presă IPN a arătat că negocierile tehnice sunt un pas important spre integrare.

Co-fondatoarea mişcării civice Iniţiativa Europeană, Carolina Bogatiuc, a spus că deblocarea negocierilor politice depinde de statele membre UE şi de instituţiile europene şi nu doar de autorităţile de la Chişinău, iar derularea negocierilor tehnice dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană reprezintă un semnal de sprijin şi oferă autorităţilor de la Chişinău o oportunitate de a continua reformele necesare, chiar dacă negocierile politice rămân temporar blocate.

Expertul WatchDog Eugen Muravschi a explicat că negocierile tehnice nu sunt doar un premiu de consolare, ci un pas indispensabil care permite Republicii Moldova să se pregătească pentru etapele politice ulterioare ale procesului de aderare.

Autorităţile din Republica Moldova au sperat la o decizie politică privind deschiderea oficială a negocierilor pe capitole la reuniunea liderilor europeni din decembrie 2025, lucru care nu s-a întâmplat, decizia fiind blocată de Ungaria, care se opune a aderării Ucrainei la blocul comunitar.

În această situaţie, Consiliul European a permis iniţierea procesului tehnic de negociere şi monitorizarea reformelor.

Astfel, Republica Moldova a început discuţii la nivel tehnic cu Comisia Europeană pe trei dintre cele şase grupuri de capitole de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană – valori fundamentale, piaţa internă şi relaţii externe.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)