Protest împotriva legii care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie

15 ianuarie 2026, 18:50

Câteva mii de oameni au ieşit în stradă, în această seară, în centrul Capitalei, la un protest faţă de noua lege care înăspreşte pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie.

La acţiunea iniţiată de partidul Acţiunea Conservatoare s-a alăturat Alianţa pentru Unirea Românilor.

Cele două formaţiuni consideră că reglementările pentru combaterea extremismului reprezintă un atac grav la adresa identităţii, memoriei istorice şi valorilor naţionale ale românilor.

Manifestanţii poartă eşarfe şi drapeluri tricolore, au vuvuzele şi au ascultat la început cântece patriotice, apoi au scandat mesaje cum ar fi – Jos cenzura, Libertare, Trăiască naţia sau Pentru neam şi pentru ţară, legea Vexler să dispară.

Adunarea publică pentru apărarea şi promovarea valorilor culturale şi identitare româneşti, aşa cum a fost ea intitulată, ar urma să continue cu o deplasare în marş pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, apoi pe Bulevardul Magheru şi apoi pe strada George Enescu, către Ateneul Român.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)

