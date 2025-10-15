Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Camera Deputaţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 14:24

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat, în calitate de for decizional, de Camera Deputaţilor, cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă şi 22 de abţineri.

Potrivit actului normativ, beneficiarii pilonului 2 şi pilonului 3 de pensii private vor putea retrage, la cerere, doar 30 la sută din suma acumulată. Restul va fi plătit lunar, pe o perioadă de 8 ani sau pe toată durata vieţii, ca rentă viageră.

Pensionarii cu afecţiuni oncologice vor avea, însă, dreptul să retragă toţi banii odată, la fel şi persoanele care au un cont mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

Legea va fi trimisă preşedintelui spre promulgare, urmând ca măsurile prevăzute în proiect să intre în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. (Rador/ FOTO cdep.ro)